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Содружество Независимых государств (СНГ) направит наблюдательную миссию на парламентские выборы в Азербайджане, которые пройдут 9 февраля. Об этом Report заявил руководитель штаба миссии наблюдателей СНГ Евгений Козяк.

"К нам уже пришло приглашение азербайджанской стороны о проведении наблюдения за парламентскими выборами. Долгосрочная миссия наблюдателей будет развернута в Баку, ориентировочно, с 18 января, в состав группы войдут 4 человека, в том числе и советник исполнительного комитета СНГ Олег Кулеба", - сообщил Евгений Козяк.

По его словам, ближе к дате проведения выборов в Баку также прибудет краткосрочная миссия наблюдателей СНГ.