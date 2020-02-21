Сенатор: Италия полностью поддерживает заявления Ильхама Алиева

"Государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию является серьезной основой для динамики отношений между двумя странами, в частности перспективы реализации запланированных проектов".

Об этом в заявлении европейскому бюро Report сказал член Сената Италии (парламента) Джанлука Феррара.

Он отметил, что между Азербайджаном и Италией существуют хорошие отношения и большой потенциал для дальнейшего их расширения: "Межпарламентские связи играют важную роль в этих отношениях. Встреча, проведенная господином Ильхамом Алиевым в Сенате в рамках визита, и высказанные им мнения указывают именно на это".

Член Сената Италии Джанлука Феррара: "Визит президента Ильхама Алиева на высоком уровне сыграет важную роль в укреплении взаимодействия между законодательными органами".

Сенатор отметил, что озвученные в рамках визита месседжи о развитии сотрудничества между двумя странами полностью поддерживаются депутатами законодательного органа: "Помимо торгово-экономических отношений между двумя странами большое значение имеет развитие культурных связей, а также отношений между народами. Мы неоднократно выражали это на высшем уровне, на заседаниях парламента. У нас есть активная рабочая группа по межпарламентским связям с Азербайджаном. Визит президента Ильхама Алиева на высоком уровне сыграет важную роль в укреплении взаимодействия между законодательными органами", - сказал Дж.Феррара.

Касаясь нагорно-карабахского конфликта, итальянский сенатор отметил, что его страна полностью поддерживает восстановление территориальной целостности Азербайджана и деятельность Минской группы ОБСЕ в этом направлении.