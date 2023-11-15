Сегодня в парламенте Турции рассмотрят вопрос продления срока пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане

Сегодня в Великом национальном собрании Турции (TBMM) будет обсуждаться законопроект о продлении мандата турецких военнослужащих Азербайджане.

Сегодня в Великом национальном собрании Турции будет обсуждаться законопроект о продлении мандата турецких военнослужащих в Азербайджане.

Как сообщает Report, согласно проекту, срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлевается еще на один год, начиная с 17 ноября 2023 года.

Законопроект был направлен в парламент за подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отмечено, что Турция продолжит вносить вклад в поддержание мира и стабильности в регионе: “Турция посредством совместного турецко-российского мониторингового центра способствует безопасности региона и созданию атмосферы доверия между сторонами”.