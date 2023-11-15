О нас

Сегодня в парламенте Турции рассмотрят вопрос продления срока пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане

Сегодня в парламенте Турции рассмотрят вопрос продления срока пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане Сегодня в Великом национальном собрании Турции (TBMM) будет обсуждаться законопроект о продлении мандата турецких военнослужащих Азербайджане.
Внешняя политика
15 ноября 2023 г. 11:40
Сегодня в парламенте Турции рассмотрят вопрос продления срока пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане

Сегодня в Великом национальном собрании Турции будет обсуждаться законопроект о продлении мандата турецких военнослужащих в Азербайджане.

Как сообщает Report, согласно проекту, срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлевается еще на один год, начиная с 17 ноября 2023 года.

Законопроект был направлен в парламент за подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отмечено, что Турция продолжит вносить вклад в поддержание мира и стабильности в регионе: “Турция посредством совместного турецко-российского мониторингового центра способствует безопасности региона и созданию атмосферы доверия между сторонами”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish Parliament to discuss extension of Turkish troops’ stay in Azerbaijan for another year
Версия на азербайджанском языке Bu gün TBMM-də Türkiyə ordusunun Azərbaycanda qalma müddətinin daha bir il uzadılmasına baxılacaq

Самое читаемое

Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
13 ноября 2023 г. 14:07
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
14 ноября 2023 г. 22:42
Нефть марки Brent подорожала почти до 83 долларов за баррель
Нефть марки Brent подорожала почти до 83 долларов за баррель
15 ноября 2023 г. 10:11
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
9 ноября 2023 г. 06:54
ОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание Молодежной столицы Тюркского мира 2024
ФотоОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024"
10 ноября 2023 г. 02:53
В Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
ФотоВ Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
10 ноября 2023 г. 13:06
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
10 ноября 2023 г. 22:50
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
11 ноября 2023 г. 11:44
АПЛ: Тоттенхэм проиграл Вулверхэмптону, пропустив два гола в добавленное время
ВидеоАПЛ: "Тоттенхэм" проиграл "Вулверхэмптону", пропустив два гола в добавленное время
11 ноября 2023 г. 19:16
Тахир Миркишили: Доходы госбюджета в 2024 году могут превысить ожидания
Тахир Миркишили: Доходы госбюджета в 2024 году могут превысить ожидания
13 ноября 2023 г. 11:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi