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Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год

Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год Срок пребывания турецких военнослужащих, проходящих службу в совместном турецко-российском мониторинговом центре в Агдамском районе Азербайджана, планируют продлить еще на один год.
Внешняя политика
13 ноября 2023 г. 13:56
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год

Срок пребывания турецких военнослужащих, проходящих службу в совместном турецко-российском мониторинговом центре в Агдамском районе Азербайджана, планируют продлить еще на один год.

Об этом Report сообщили дипломатические источники в Анкаре.

Отмечено, что законопроект за подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет направлен в парламент в течение этой недели. Затем состоится обсуждение законопроекта в Великом национальном собрании Турции.

Если законодательный орган согласится продлить пребывание турецких военнослужащих в Азербайджане еще на один год, решение вступит в силу после публикации в официальной прессе.

Напомним, что 17 ноября 2020 года Великое национальное собрание Турции уполномочило Вооруженные силы страны направить военных в Азербайджан сроком на один год.

В ноябре 2021 и 2022 годов срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлевался еще на один год.

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Версия на английском языке Türkiye to extend mandate of troops deployed in Azerbaijan for one more year - EXCLUSIVE
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