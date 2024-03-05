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Самед Сеидов: Двойные стандарты разрушают в первую очередь саму Европу

Самед Сеидов: Двойные стандарты разрушают в первую очередь саму Европу Двойные стандарты разрушают в первую очередь саму Европу.
Внешняя политика
5 марта 2024 г. 12:38
Самед Сеидов: Двойные стандарты разрушают в первую очередь саму Европу

Двойные стандарты разрушают в первую очередь саму Европу.

Как сообщает Report, об этом председатель Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов заявил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"Евросоюз направляет сюда своего комиссара, встреча проходит на высоком уровне, подчеркивается роль Азербайджана. А за день до этого парламентский орган этой же организации принимает несправедливое, предвзятое, ложное и клеветническое решение в отношении Азербайджана", - отметил он.

По мнению С.Сеидова, все это свидетельствует о том, что в Европа переживает большой кризис - кризис двойных стандартов.

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Версия на английском языке Samad Seyidov: Double standards destroy Europe itself first
Версия на азербайджанском языке Səməd Seyidov: İkili standartlar ilk olaraq Avropanın özünü dağıdır

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