Самед Сеидов: Двойные стандарты разрушают в первую очередь саму Европу

Двойные стандарты разрушают в первую очередь саму Европу.

Двойные стандарты разрушают в первую очередь саму Европу.

Как сообщает Report, об этом председатель Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов заявил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"Евросоюз направляет сюда своего комиссара, встреча проходит на высоком уровне, подчеркивается роль Азербайджана. А за день до этого парламентский орган этой же организации принимает несправедливое, предвзятое, ложное и клеветническое решение в отношении Азербайджана", - отметил он.

По мнению С.Сеидова, все это свидетельствует о том, что в Европа переживает большой кризис - кризис двойных стандартов.