Эксперт: У Азербайджана есть потенциал расширения экспорта в Китай - ИНТЕРВЬЮ

В интервью российскому бюро Report российский эксперт, научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев рассказал о текущем экономическом кризисе, его влиянии на двусторонние экономические отношения России и Азербайджана и способах восстановления экономики.

- Какова текущая экономическая ситуация в мире? Насколько глубок кризис, в котором мы оказались?

- В значительной степени торможение социально-экономической жизни по всему миру связано с конкретной эпидемиологической реакцией на распространение коронавируса. Если большинство стран Западного мира и Китай уйдут от такого способа реагирования и перейдут на более либеральный режим в плане активности торговли, промышленных предприятий, то к III кварталу 2020 года, я думаю, ситуация начнет выправляться. Это не значит, что мы выйдем из кризиса к концу этого года, но это значит, что в целом основные индустриальные кластеры Китая, основные европейские торговые площадки и платформы оклемаются и начнут производить больше продукции.

Проблема здесь, на самом деле, заключается в том, что мы столкнулись с падением потребительского спроса. Каждая страна будет выходить из этого по-своему. Страны Западного мира решили максимально увеличить возможные выплаты для физических лиц, для малого и среднего бизнеса, ослабить налоги. Возможно, это будет иметь положительный эффект. В каком виде эффективно будем выходить из кризиса мы, я имею ввиду Россию и Азербайджан, увидим позднее. Надо понять, насколько глубоко мы опустились, что можно будет сделать по итогам 2 квартала. Первый квартал не показателен. Поэтому пока рано говорить о последствиях для России и Азербайджана.

- По словам экспертов, выйдя из кризиса, мы больше не увидим той экономики, которая есть. А какую увидим?

- Мы увидим ту же самую экономику, что и была, только в руинах. По-разному будут выглядеть спады и величины этих спадов в разных странах и в разных секторах экономики. Какие-то новые тенденции, которые должны сформировать из себя новые элементы экономической жизни, уже давно существуют в нашей реальности: цифровая торговля, безналичные платежи, крупные электронные торговые площадки. Всем этим вещам не менее десяти лет и мы к ним уже привыкли. Они естественно будут получать дальнейший импульс развития.

Скорее всего, мы будем свидетелями той же экономики, которая была до пандемии. Прежде всего, это нефть. В среднем, если брать страны ЕС и США, то от 50 до 60 процентов энергопотребления этих регионов зависят от нефти и газа, поэтому от нефти и газа мы никуда не уйдем.

- Как влияет пандемия на двусторонние экономические отношения между Россией и Азербайджаном? Какие сферы экономики нам надо развивать?

- Прежде всего, надо понять, что Азербайджану следует делать упор на внутренний рынок. Экспорт - это хорошо, но надо учитывать, что внешние рынки лихорадит очень серьезно, а внутренний рынок - в его собственных руках. Внутренний рынок может быть регулирован субсидиями, облегченными потребительскими кредитами. Национальное правительство будет иметь возможность регулировать внутренние экономические процессы. Надо развивать внутренний экономический спрос, а излишки продукции отправлять на экспорт. Плюс параллельно поддерживать те экспортные сферы, которые уже были поставлены на широкую ногу. Нужно , чтобы пропорция, условно назовем ее 15/2, когда 15 млрд долларов (в разные годы это от 14 до 17 млрд долларов) приносили Азербайджану нефтегазовые доходы, а 2 млрд долларов - несырьевой экспорт, начала меняться. Несырьевой экспорт должен занимать все большую долю в общем экспорте и в общих доходах Азербайджана на внешних рынках.

Как это сделать? Сейчас это сделать, конечно, сложнее. Но, учитывая лихорадку на продовольственных, аграрных рынках и те преимущества, которые Азербайджан уже имеет, ему легче закрепляться в новых нишах. В частности, в Китае, где, начиная с 2015 года, уже были сделаны весомые шаги. Направление экспорта по разным сегментам продукции, от вина до аграрной переработки, надо расширять на Китай.

Азербайджану также необходимо взаимодействие с российскими партнерами, чтобы сохранить те объемы экспорта, которые были в сторону РФ. Для Азербайджана это одно из важнейших направлений, но Россия сейчас очень серьезно занимается импортозамещением и ограничивает допуск в сегмент госзакупок. В госзакупках остаются теперь только российские производители и производители из ЕАЭС.