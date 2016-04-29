Россия поблагодарила Азербайджан за участие в спасении горевшего на Каспии танкера

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Посольство России в Азербайджане выразило благодарность Азербайджану за участие в спасении российского танкера "Palflot-2".

Как сообщили Report в посольстве России в Азербайджане, посольство выразило благодарность министерству по чрезвычайным ситуациям, Государственной морской администрации и ЗАО "Каспийское морское пароходство" за спасение танкера.

"Высоко оценивая своевременную и бескорыстную помощь азербайджанских специалистов, которая помогла оперативно справиться с бедой, посольство рассматривает ее как еще одно проявление российско-азербайджанских отношений, основанных на принципах дружбы и взаимной поддержки", - говорится в письме посольства России, направленном в МИД Азербайджана.

Отметим, что российский танкер "Palflot-2" загорелся в территориальных водах Каспийского моря 23 апреля. В результате пожара погиб один человек, другие 10 членов экипажа были эвакуированы подоспевшими на место пожара азербайджанскими спасателями.