Путин: "Россию и Азербайджан связывают прочные традиции дружбы и сотрудничества"

Сочи. 1 сентября. REPORT.AZ/ "Россию и Азербайджан связывают прочные традиции дружбы и сотрудничества. Отношения наших государств носят партнерский и взаимовыгодный характер".
Как передает корреспондент Report, об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам В. Путина отношения между странами основаны на принципах добрососедства и уважения.
Он выразил уверенность, что сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс для дальнейшего развития всего комплекса развития российско-азербайджанских отношений.
Путин также отметил, что товарооборот между странами по итогам 2017-го года увеличился почти на 35 процентов.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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