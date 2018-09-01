Путин: "Россию и Азербайджан связывают прочные традиции дружбы и сотрудничества"

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Сочи. 1 сентября. REPORT.AZ/ "Россию и Азербайджан связывают прочные традиции дружбы и сотрудничества. Отношения наших государств носят партнерский и взаимовыгодный характер".

Как передает корреспондент Report, об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам В. Путина отношения между странами основаны на принципах добрососедства и уважения.

Он выразил уверенность, что сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс для дальнейшего развития всего комплекса развития российско-азербайджанских отношений.

Путин также отметил, что товарооборот между странами по итогам 2017-го года увеличился почти на 35 процентов.