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Президент: Увеличив число наших военнослужащих, мы продемонстрировали отношение к вопросу безопасности в вашей стране

Президент: Увеличив число наших военнослужащих, мы продемонстрировали отношение к вопросу безопасности в вашей стране "Еще одним важным элементом нашего сотрудничества являются вопросы безопасности. Как вы знаете, Азербайджан уже около 20 лет принимает участие в миротворческих операциях в Афганистане. На протяжении всех этих лет мы демонстрировали приверженность сохранен
Внешняя политика
17 декабря 2020 г. 20:01
Президент: Увеличив число наших военнослужащих, мы продемонстрировали отношение к вопросу безопасности в вашей стране

"Еще одним важным элементом нашего сотрудничества являются вопросы безопасности. Как вы знаете, Азербайджан уже около 20 лет принимает участие в миротворческих операциях в Афганистане. На протяжении всех этих лет мы демонстрировали приверженность сохранению безопасности в вашей стране".

Как сообщает Report, об этом 17 декабря в ходе приема верительных грамот новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Афганистан в нашей стране Амануллы Джейхуна сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Как вам известно, увеличив некоторое время назад число наших военнослужащих, мы продемонстрировали свое отношение к вопросу безопасности в вашей стране, свою политику, связанную с безопасностью в вашей стране. Потому что без безопасности и стабильности очень сложно строить будущее. Мы хорошо это знаем. В начале 1990-х годов мы столкнулись со схожей ситуацией. В Азербайджане царили разрозненность, хаос, политический, экономический и военный кризис, что привело к потере нами части своих территорий. Таким образом, усилия вашего правительства под руководством Президента уже дают плоды, и мы всегда рады участию в вашей программе модернизации. В настоящее время есть продвижение и в региональных транспортных вопросах. Рады, что через Азербайджан из Афганистана на международные рынки уже транспортируются определенные грузы. Мы с удовольствием предоставляем свои транспортные возможности. Как вам известно, транспортная сфера всегда находится на повестке моих встреч с вашим Президентом, и мы наблюдаем здесь хороший прогресс", - сказал Президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Hərbçilərimizin sayını artırmaqla ölkənizdə təhlükəsizliklə bağlı siyasətimizi nümayiş etdirdik"

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