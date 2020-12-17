Ильхам Алиев: Я рад, что модель ASAN xidmət уже применяется в Афганистане

"Мы высоко ценим нашу дружбу и партнерство. Могу сказать, что стремительное развитие отношений между нашими странами демонстрирует сильное стремление обеих сторон интенсифицировать наш диалог".

"Мы высоко ценим нашу дружбу и партнерство. Могу сказать, что стремительное развитие отношений между нашими странами демонстрирует сильное стремление обеих сторон интенсифицировать наш диалог".

Как сообщает Report, об этом 17 декабря в ходе приема верительных грамот новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Афганистан в нашей стране Амануллы Джейхуна сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Вы информированы о моих встречах с Президентом Гани. Мы неоднократно встречались с ним в Азербайджане, зарубежных странах, в рамках различных международных мероприятий. Мы всегда находим время для встречи на любом международном мероприятии. Хочу также сказать, что наши встречи всегда были очень продуктивными. Мы добились серьезного прогресса в наших отношениях. В результате наших совместных усилий в регионе возникла совершенно новая ситуация. Наши политические связи крепки как никогда. Мы обсуждаем многочисленные вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством и инвестиционными проектами. Как вы знаете, мы уже выдвинули определенные идеи в связи с этим. Мы проделали совместную работу, связанную с государственным сектором, и я рад, что модель ASAN xidmət уже применяется в Афганистане. Это – проявление видения Президента Ашрафа Гани по модернизации Афганистана, оказанию населению современных услуг, и мы гордимся тем, что играем роль в таком важном развитии", - сказал Президент.