О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев: Я рад, что модель ASAN xidmət уже применяется в Афганистане

Ильхам Алиев: Я рад, что модель ASAN xidmət уже применяется в Афганистане "Мы высоко ценим нашу дружбу и партнерство. Могу сказать, что стремительное развитие отношений между нашими странами демонстрирует сильное стремление обеих сторон интенсифицировать наш диалог".
Внешняя политика
17 декабря 2020 г. 19:41
Ильхам Алиев: Я рад, что модель ASAN xidmət уже применяется в Афганистане

"Мы высоко ценим нашу дружбу и партнерство. Могу сказать, что стремительное развитие отношений между нашими странами демонстрирует сильное стремление обеих сторон интенсифицировать наш диалог".

Как сообщает Report, об этом 17 декабря в ходе приема верительных грамот новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Афганистан в нашей стране Амануллы Джейхуна сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Вы информированы о моих встречах с Президентом Гани. Мы неоднократно встречались с ним в Азербайджане, зарубежных странах, в рамках различных международных мероприятий. Мы всегда находим время для встречи на любом международном мероприятии. Хочу также сказать, что наши встречи всегда были очень продуктивными. Мы добились серьезного прогресса в наших отношениях. В результате наших совместных усилий в регионе возникла совершенно новая ситуация. Наши политические связи крепки как никогда. Мы обсуждаем многочисленные вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством и инвестиционными проектами. Как вы знаете, мы уже выдвинули определенные идеи в связи с этим. Мы проделали совместную работу, связанную с государственным сектором, и я рад, что модель ASAN xidmət уже применяется в Афганистане. Это – проявление видения Президента Ашрафа Гани по модернизации Афганистана, оказанию населению современных услуг, и мы гордимся тем, что играем роль в таком важном развитии", - сказал Президент.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Şadam ki, “ASAN xidmət” modeli artıq Əfqanıstanda tətbiq edilir"

Новости партнеров

Самое важное

Экономист: Азербайджанцы возвращаются в свои дома
"Экономист": Азербайджанцы возвращаются в свои дома
17 декабря 2020 г. 18:46
Обнародовано число врачей, ставших шехидами в Отечественной войне
Обнародовано число врачей, ставших шехидами в Отечественной войне
17 декабря 2020 г. 18:37
Путин: Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана
Путин: Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана
17 декабря 2020 г. 16:21
Госкомиссия: Из зоны боевых действий вывезены тела 314 азербайджанских и 775 армянских военнослужащих
Госкомиссия: Из зоны боевых действий вывезены тела 314 азербайджанских и 775 армянских военнослужащих
17 декабря 2020 г. 12:07
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
17 декабря 2020 г. 11:56
Госкомиссия: В плену и заложниках в Армении находятся трое граждан Азербайджана
Госкомиссия: В плену и заложниках в Армении находятся трое граждан Азербайджана
17 декабря 2020 г. 11:40
Освобожденное от многолетней оккупации кельбаджарское село Имамбинаси
Освобожденное от многолетней оккупации кельбаджарское село Имамбинаси
17 декабря 2020 г. 11:21
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
17 декабря 2020 г. 10:39
Президент наградил группу военнослужащих Вооруженных сил
Президент наградил группу военнослужащих Вооруженных сил
16 декабря 2020 г. 19:15
По поручению президента будут проведены мероприятия по плановому восстановлению города Шуша
По поручению президента будут проведены мероприятия по плановому восстановлению города Шуша
16 декабря 2020 г. 15:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi