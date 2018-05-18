Президент Сербии посетит Азербайджан

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Президент Сербии Александр Вучич посетит Азербайджан 21 мая.
Об этом сообщает Report cо ссылкой на дипломатические источники.
Как ожидается, в ходе визита А. Вучич проведет встречу c президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Будут обсуждаться вопросы развития двухстороннего сотрудничества между странами.
Кроме того, ожидается, что президент Сербии также примет участие в открытии Сербского центра в Азербайджанском университете языков.
Визит завершится 22 мая.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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