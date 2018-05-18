 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Сербии посетит Азербайджан

    Ожидается, что Александр Вучич примет участие в открытии Сербского центра в Азербайджанском Университете Языков

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Президент Сербии Александр Вучич посетит Азербайджан 21 мая.

    Об этом сообщает Report cо ссылкой на  дипломатические источники.

    Как ожидается, в ходе визита А. Вучич  проведет встречу  c президентом Азербайджана  Ильхамом Алиевым.

    Будут обсуждаться вопросы развития двухстороннего сотрудничества между странами. 

    Кроме того, ожидается, что президент Сербии  также  примет участие в открытии Сербского центра в Азербайджанском университете языков.

    Визит завершится 22 мая.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi