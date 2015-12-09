​Президент: Пакистан намерен наращивать сотрудничество с Азербайджаном

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Существует необходимость в укреплении многостороннего сотрудничества между Пакистаном и Азербайджаном в сферах политики, экономики, культуры, обороны и безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанское издание The Nation, об этом заявил президент Пакистана Мамнун Хуссейн в ходе встречи с послом Азербайджана Дашгыном Шикаровым в Исламабаде.

Глава государства подчеркнул, что все страны региона и Пакистан должны расширять свое сотрудничество во всех сферах для взаимной выгоды и прогресса.

По его словам, страны региона и Пакистан, имеющие много общего в культуре, традициях и истории, могли бы совместно играть эффективную и конструктивную роль на международных форумах за мир и процветание.

М.Хуссейн подчеркнул, что нынешнее состояние торгового оборота между Азербайджаном и Пакистаном не достигает реального потенциала, есть необходимость в углублении торговли и сотрудничества в сфере инвестиций.

Президент высоко оценил восстановление прямого авиасообщения между Пакистаном и Азербайджаном посредством Turkish Airlines, что будет способствовать поездкам, торговле, туризму и прямым контактам между людьми.

Глава государства выразил удовлетворение уровнем сотрудничества с Азербайджаном в сферах обороны и безопасности.

М.Хуссейн выразил благодарность Азербайджану за поддержку Пакистана в вопросе Джамму и Кашмира, заявив, что власти и народ Пакистана ждут визита азербайджанского президента Ильхама Алиева в Исламабад.