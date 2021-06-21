Президент: Мы признательны за поддержку, оказанную Пакистаном Азербайджану во время Второй Карабахской войны

"Надеюсь, что ваш визит в нашу страну будет весьма плодотворным и еще более упрочит наши отношения тесного сотрудничества. Мы очень рады успешному развитию связей между нашими странами. Пакистан и Азербайджан, как две братские страны, укрепляют двусторонн

"Надеюсь, что ваш визит в нашу страну будет весьма плодотворным и еще более упрочит наши отношения тесного сотрудничества. Мы очень рады успешному развитию связей между нашими странами. Пакистан и Азербайджан, как две братские страны, укрепляют двусторонние связи".

Как сообщает Report, об этом принимая командующего Сухопутными войсками Пакистана, генерала армии Гамара Джаведа Баджву заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"В частности, мы признательны за весьма активную поддержку, оказанную Пакистаном Азербайджану во время Второй Карабахской войны. С первых дней войны высшее руководство Вашей страны - президент и премьер-министр выразили Азербайджану полную поддержку в связи с восстановлением нашей территориальной целостности. Это – очень важный элемент нашего сотрудничества и настоящий пример братских связей. Другие высокопоставленные официальные представители Пакистана, члены парламента и общественные деятели поддержали нас во время 44-дневной войны, завершившейся полным поражением Армении и восстановлением территориальной целостности Азербайджана. Нагорно-карабахский конфликт был урегулирован Азербайджаном военным и политическим путем", - подчеркнул президент.