Президент Азербайджана о совместных военных учениях с Пакистаном

"Азербайджан как председатель Движения неприсоединения активно поддерживает международное право и справедливость. Я весьма признателен президенту Пакистана за личное участие в саммите, состоявшемся в Баку, и поддержку наших инициатив в рамках Движения неп

"Азербайджан как председатель Движения неприсоединения активно поддерживает международное право и справедливость. Я весьма признателен президенту Пакистана за личное участие в саммите, состоявшемся в Баку, и поддержку наших инициатив в рамках Движения неприсоединения".

Как сообщает Report, об этом принимая 21 июня командующего Сухопутными войсками Пакистана, генерала армии Гамара Джаведа Баджву заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Наше сотрудничество успешно развивается. Мы демонстрируем партнёрство на самом высоком уровне в области обороны и оборонной промышленности. Ваш визит в нашу страну еще раз подтверждает это. Мы рады тому, что имеем выход на продукцию оборонной промышленности Пакистана. Как вам известно, мы приобретаем эту продукцию, что укрепляет наш военный потенциал. Думаю, что в предстоящие годы нам необходимо расширять военное сотрудничество и спланировать совместные военные учения и другие инициативы для укрепления партнерства. Уверен, что этот и другие вопросы войдут в вашу повестку дня как темы обсуждения с вашими коллегами. Желаю, вам хорошего проведения времени. Еще раз добро пожаловать", - добавил глава государства.