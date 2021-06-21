О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Азербайджана о совместных военных учениях с Пакистаном

Президент Азербайджана о совместных военных учениях с Пакистаном "Азербайджан как председатель Движения неприсоединения активно поддерживает международное право и справедливость. Я весьма признателен президенту Пакистана за личное участие в саммите, состоявшемся в Баку, и поддержку наших инициатив в рамках Движения неп
Внешняя политика
21 июня 2021 г. 19:34
Президент Азербайджана о совместных военных учениях с Пакистаном
Ильхам Алиев

"Азербайджан как председатель Движения неприсоединения активно поддерживает международное право и справедливость. Я весьма признателен президенту Пакистана за личное участие в саммите, состоявшемся в Баку, и поддержку наших инициатив в рамках Движения неприсоединения".

Как сообщает Report, об этом принимая 21 июня командующего Сухопутными войсками Пакистана, генерала армии Гамара Джаведа Баджву заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Наше сотрудничество успешно развивается. Мы демонстрируем партнёрство на самом высоком уровне в области обороны и оборонной промышленности. Ваш визит в нашу страну еще раз подтверждает это. Мы рады тому, что имеем выход на продукцию оборонной промышленности Пакистана. Как вам известно, мы приобретаем эту продукцию, что укрепляет наш военный потенциал. Думаю, что в предстоящие годы нам необходимо расширять военное сотрудничество и спланировать совместные военные учения и другие инициативы для укрепления партнерства. Уверен, что этот и другие вопросы войдут в вашу повестку дня как темы обсуждения с вашими коллегами. Желаю, вам хорошего проведения времени. Еще раз добро пожаловать", - добавил глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Pakistanla birgə hərbi təlimlərdən danışıb

Другие новости из категории

Президент: Мы признательны за поддержку, оказанную Пакистаном Азербайджану во время Второй Карабахской войны
Президент: Мы признательны за поддержку, оказанную Пакистаном Азербайджану во время Второй Карабахской войны
21 июня 2021 г. 20:20
Генерал: Связи между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном открывают безграничные возможности
Генерал: Связи между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном открывают безграничные возможности
21 июня 2021 г. 19:57
Президент Азербайджана: Пакистан является одной из немногих стран, не признавших Армению
Президент Азербайджана: Пакистан является одной из немногих стран, не признавших Армению
21 июня 2021 г. 19:50
Ильхам Алиев: Азербайджан всегда поддерживает Пакистан в Кашмирском вопросе
Ильхам Алиев: Азербайджан всегда поддерживает Пакистан в Кашмирском вопросе
21 июня 2021 г. 19:37
Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра Казахстана
Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра Казахстана
21 июня 2021 г. 19:24
Ильхам Алиев принял командующего сухопутными войсками Пакистана - ОБНОВЛЕНО
Ильхам Алиев принял командующего сухопутными войсками Пакистана - ОБНОВЛЕНО
21 июня 2021 г. 19:20
Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 17:12
Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили перспективы развития связей
Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили перспективы развития связей
21 июня 2021 г. 16:42
Самед Сеидов жестко раскритиковал ПАСЕ 
Самед Сеидов жестко раскритиковал ПАСЕ 
21 июня 2021 г. 15:30
На освобожденных территориях 28 граждан Азербайджана погибли при подрыве на мине
На освобожденных территориях 28 граждан Азербайджана погибли при подрыве на мине
21 июня 2021 г. 13:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi