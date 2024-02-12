Президент Латвии поздравил Ильхама Алиева

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на выборах.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на выборах.

Как сообщает Report, в тексте послания говорится:

"Ваше превосходительство.

Прошу принять мои искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Уверен, что нашими совместными усилиями хорошие и конструктивные отношения между Латвией и Азербайджаном будут и дальше развиваться как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Верю, что устойчивое развитие нашего здорового диалога будет служить долгосрочным интересам наших стран и народов.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение. Желаю Вам крепкого здоровья, энергии и успехов на высшем государственном посту, а также мира и процветания Вашей стране и ее народу".