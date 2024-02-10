Глава Всеизраильского объединения горских евреев-выходцев с Кавказа поздравил Ильхама Алиева

Глава Всеизраильского объединения горских евреев-выходцев с Кавказа поздравил Ильхама Алиева

Председатель Всеизраильского объединения горских евреев-выходцев с Кавказа, генеральный директор парламентского лобби горских евреев, советник министра иностранных дел по вопросам евреев выходцев с Кавказа Павел Елизаров направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на выборах.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"От Всеизраильского объединения евреев-выходцев с Кавказа выражаю Вам лично и всему азербайджанскому народу свои искренние поздравления в честь Вашей победы на выборах.

Более 20 лет процветает и укрепляется сотрудничество между Азербайджаном и Израилем. Этот путь запланировал Ваш отец – общенациональный лидер Гейдар Алиев, а Вы успешно продолжили этот путь и еще сильнее укрепили эти отношения. Евреи в целом, и горские евреи, в частности, всегда были братским народом для азербайджанского народа в разные времена, и в радости, и в горе.

Сегодня мы очень рады за выбор, сделанный азербайджанским народом. Подавляющее большинство в очередной раз доказывает, что целиком и полностью доверяет Вам и надеется на Вас, что заложенный путь будет продолжен".