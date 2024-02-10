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Глава Всеизраильского объединения горских евреев-выходцев с Кавказа поздравил Ильхама Алиева

Глава Всеизраильского объединения горских евреев-выходцев с Кавказа поздравил Ильхама Алиева Глава Всеизраильского объединения горских евреев-выходцев с Кавказа поздравил Ильхама Алиева
Внешняя политика
10 февраля 2024 г. 15:33
Глава Всеизраильского объединения горских евреев-выходцев с Кавказа поздравил Ильхама Алиева

Председатель Всеизраильского объединения горских евреев-выходцев с Кавказа, генеральный директор парламентского лобби горских евреев, советник министра иностранных дел по вопросам евреев выходцев с Кавказа Павел Елизаров направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на выборах.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"От Всеизраильского объединения евреев-выходцев с Кавказа выражаю Вам лично и всему азербайджанскому народу свои искренние поздравления в честь Вашей победы на выборах.

Более 20 лет процветает и укрепляется сотрудничество между Азербайджаном и Израилем. Этот путь запланировал Ваш отец – общенациональный лидер Гейдар Алиев, а Вы успешно продолжили этот путь и еще сильнее укрепили эти отношения. Евреи в целом, и горские евреи, в частности, всегда были братским народом для азербайджанского народа в разные времена, и в радости, и в горе.

Сегодня мы очень рады за выбор, сделанный азербайджанским народом. Подавляющее большинство в очередной раз доказывает, что целиком и полностью доверяет Вам и надеется на Вас, что заложенный путь будет продолжен".

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Версия на азербайджанском языке Qafqaz mənşəli Dağ Yəhudilərinin Ümumisrail Birliyinin sədri İlham Əliyevi təbrik edib

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