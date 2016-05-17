Президент Ирана: Надеюсь на сохранение режима прекращения огня

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани выразил готовность в оказании помощи в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, Х.Рухани, принявший верительные грамоты чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Иране Буньяда Гусейнова, выразил надежду на сохранение режима прекращения огня.

Он отметил, что сотрудничество Иран-Азербайджан-Россия, Иран-Азербайджан-Турция и Иран-Азербайджан-Грузия наряду с нашими странами служат также интересам региона. Президент Ирана отметил необходимость решения конфликтов в регионе мирным путем в рамках сотрудничества и при участии региональных стран.