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Президент Ильхам Алиев: Мы видим попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе

Президент Ильхам Алиев: Мы видим попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе После восстановления суверенитета и территориальной целостности и уничтожения сепаратистского гнезда в Карабахе, Азербайджан подвергается нападкам.
Внешняя политика
28 февраля 2024 г. 17:35
Президент Ильхам Алиев: Мы видим попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе

После восстановления суверенитета и территориальной целостности и уничтожения сепаратистского гнезда в Карабахе, Азербайджан подвергается нападкам.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил, принимая делегацию Восточного комитета германской экономики.

"Нас обвиняют Макрон, Боррель и другие подобные им люди. Возьмем Украину: Украина хочет восстановить свою территориальную целостность. Германия и другие страны отправляют оружие в Украину. Все вы заявляете, что Украина должна обеспечить свою территориальную целостность. А как же наша территориальная целостность?! Неужели этот вопрос менее важен, чем вопрос Украины? Мы видим попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Əfsuslar olsun ki, biz Cənubi Qafqazda ayrıca xətlərin qurulması cəhdlərini görürük

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