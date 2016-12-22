Президенту Ильхаму Алиеву вручена медаль "За особые заслуги в развитии ТюркПА" - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Великого Национального Собрания Турции Исмаила Кахрамана, председателя Мажилиса Парламента Казахстана Нурлана Нигматулина и председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Чыныбая Турсунбекова, прибывших в нашу страну для участия в церемонии официального открытия штаб-квартиры Международного секретариата Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА).

Как сообщает Report, поприветствовав гостей, президент Ильхам Алиев подчеркнул значение визита руководителей парламентов тюркоязычных стран в Баку, отметил, что нынешний визит упрочит наше единство и придаст новый импульс отношениям. Выразив удовлетворение взаимодействием между парламентами тюркоязычных стран, президент Ильхам Алиев отметил, что главы государств своей деятельностью также вносят вклад в сотрудничество тюркоязычных стран, и сказал, что это сотрудничество важно как для региона, так и всего мира. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение данному сотрудничеству.

Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Нурлан Нигматулин, передав приветствия президента Нурсултана Назарбаева и его пожелания мира и процветания азербайджанскому народу, от имени участвовавших во встрече коллег высказал поздравления по случаю успешного проведения референдума в Азербайджане. Н.Нигматулин отметил, что итоги референдума еще раз продемонстрировали мировой общественности поддержку азербайджанским народом политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, и укрепление нашей независимости. Председатель Мажилиса Парламента Казахстана сказал, что сегодня президент Ильхам Алиев, как лидер современного Азербайджана, также вносит вклад в развитие отношений между тюркоязычными государствами. Подчеркнув, что в ходе каждого визита делегация ТюркПА посещает могилу общенационального лидера в Аллее почетного захоронения и выражает глубокое почтение к памяти великого Гейдара Алиева, Нурлан Нигматулин коснулся личных дружеских отношений президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Гейдара Алиева. Он сказал, что глава государства Казахстана всегда с глубоким почтением отдает дань памяти великого лидера, постоянно отмечая, что государственность и независимость Азербайджана укрепились благодаря мудрой политике Гейдара Алиева. Председатель Мажилиса Парламента Казахстана выразил главе государства признательность за строительство в Баку штаб-квартиры Международного секретариата Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран. Он подчеркнул, что у наших народов общее тюркское происхождение, поэтому строительство этого здания в Баку имеет символическое значение.

«Баку – яркий пример развития Азербайджана», - сказал Нурлан Нигматулин, отметив, что развитие Азербайджана и его столицы производит большое впечатление. Он подчеркнул, что страны ТюркПА придерживаются общих позиций и в рамках международных организаций, отметил, что эта политика будет продолжаться, выразил уверенность в том, что в новом штабе по рекомендациям Президента Ильхама Алиева будут выдвинуты полезные инициативы. Нурлан Нигматулин отметил роль Президента Азербайджана Ильхама Алиева в развитии ТюркПА и его вклад в это развитие, от имени коллег выразил признательность за поддержку деятельности организации. Он подчеркнул, что учреждена медаль «За особые заслуги в развитии ТюркПА», и сообщил, что единогласным решением за заслуги в укреплении солидарности и единства тюркоязычных стран первой медали удостоен Президент Азербайджана.

Председатель Мажилиса Парламента Казахстана вручил медаль президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Поблагодарив Нурлан Нигматулина за добрые слова, глава государства Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и просил передать его приветствия главе государства Казахстана.

Отметив высокую оценку его деятельности со стороны ТюркПА, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что совпадение вручения этой медали с открытием штаб-квартиры Международного секретариата Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, а также 25-летием независимости Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана имеет символическое значение. Глава государства подчеркнул, что сотрудничество с тюркоязычными странами принимается как один из приоритетов внешней политики Азербайджана. Президент Ильхам Алиев отметил, что тюркоязычные страны сотрудничают и в двустороннем, и в многостороннем формате, и в рамках ООН, ОИС и других организаций, прилагают усилия для укрепления взаимодействия, если та или иная тюркоязычная страна не представлена в какой-либо международной организации, то другое тюркоязычное государство поддерживает его позицию и демонстрирует солидарность. Напомнив о том, что у наших народов общие история и корни, Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан и впредь будет вносить вклад в сближение тюркоязычных стран, поддержку нашими народами друг друга. Глава государства просил передать главам государств Турции, Казахстана и Кыргызстана самые добрые пожелания.

Председатель Великого Национального Собрания Турции Исмаил Кахраман подчеркнул на встрече, что дружественные и братские связи между Азербайджаном и Турцией развиваются во всех направлениях, в том числе в области межпарламентского сотрудничества. Коснувшись деятельности Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, он особо отметил роль ТюркПА в расширении сотрудничества между нашими странами.

Председатель Жогорку Кенеша Кыргызстана Чыныбай Турсунбеков также отметил успешное развитие связей между нашими странами в различных направлениях, подчеркнул, что межпарламентское сотрудничество вносит вклад в развитие этих связей.