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    Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского

    ​От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и всех Ваших единоверцев с Днем коронации

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому Франциску.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше святейшество,

    От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и всех Ваших единоверцев с Днем коронации.

    Сегодняшний уровень отношений между Азербайджаном, имеющим богатые традиции толерантности, и Святым Престолом вызывает особое удовлетворение. Открытие недавно катакомб Святых Марчеллино и Пьетро, восстановленных в Ватикане по инициативе Фонда Гейдара Алиева, является наглядным примером нашего активного сотрудничества на пути сохранения и укрепления межцивилизационного и межрелигиозного диалога, ценностей мультикультурализма.

    Надеюсь, что мы и впредь будем продолжать искренний диалог, направленный на сохранение мира и стабильности на планете, утверждение взаимопонимания, поддержки и солидарности между людьми.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в высокой духовной миссии".

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