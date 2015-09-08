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    ​Президент Ильхам Алиев поздравил главу Республики Таджикистан

    Азербайджан и Таджикистан связывают исторически сложившиеся отношения дружбы и всестороннего сотрудничества

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

    "Примите искренние поздравления по случаю национального праздника Таджикистана – Дня независимости.

    Азербайджан и Таджикистан связывают исторически сложившиеся отношения дружбы и всестороннего сотрудничества. Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям азербайджано-таджикские традиционно дружественные отношения будут и впредь крепнуть и динамично развиваться во благо наших народов, во имя процветания наших стран.

    В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарифович, крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Таджикистана – мира и благополучия". 

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