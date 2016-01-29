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    ​Президент Ильхам Алиев: Информация о том, что Азербайджан просит помощи у зарубежных финансовых структур, ложная

    Глава государства заявил об этом на встрече с группой молодежи, прошедшей по случаю 20-летия Первого форума азербайджанской молодежи

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Информация, распространяемая в последние дни в зарубежной прессе о том, что Азербайджан просит помощи у зарубежных финансовых структур, ложная".

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой молодежи, прошедшей по случаю 20-летия Первого форума азербайджанской молодежи.

    Глава государства заявил, что у Азербайджана высокие связи со всеми международными организациями во главе с ООН и добавил, что высоко оценивает представительство молодежи в международных организациях.

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