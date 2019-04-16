Президент Ильхам Алиев принял генсека Совета сотрудничества тюркоязычных государств

Президент Азербайджана принял главу тюркоязычного совета

16 апреля, 2019 10:55

https://report.az/storage/news/fda9c0e6e8e0c9eee7d69de60ed56195/617c90d9-225d-4d8e-a9d3-6a4c0715120c_292.jpg 10-42 16 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдата Амреева. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.