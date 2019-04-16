Президент Ильхам Алиев принял генсека Совета сотрудничества тюркоязычных государств

10-42
16 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдата Амреева.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
10-42
16 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдата Амреева.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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