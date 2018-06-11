Президент Азербайджана поздравил Владимира Путина

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Сердечно поздравляю Вас с государственным праздником – Днем России.

Дружественная Россия сегодня успешно решает вопросы по совершенствованию государственного управления, устойчивому развитию и модернизации экономики, повышению благосостояния народа. России принадлежит активная роль на международной арене.

Вызывает особое удовлетворение высокий уровень азербайджано-российских двусторонних отношений, наглядно отражающий плодотворное сотрудничество и тесное взаимодействие наших стран по самому широкому спектру вопросов.

Уверен, что наши совместные усилия и впредь будут направлены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией в интересах наших народов и стран, традиционно связанных тесными узами дружбы и добрососедства.

Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и успехов, а всем россиянам – мира и благополучия".