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    Ильхам Алиев поздравил президентов Германии и Кореи

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Германии – постоянного мира и благополучия

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Федеративной Республики Германия Йоахиму Гауку.

    Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня немецкого единства.

    Надеюсь, что развитие азербайджано-германских отношений в конструктивном русле и впредь будет вносить вклад в эффективное продолжение нашего сотрудничества.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Германии – постоянного мира и благополучия".

    Глава государства также направил поздравительное письмо президенту Республики Корея госпоже Пак Кын Хе. В тексте поздравления говорится:

    "Уважаемая госпожа президент,

    Рад передать Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня основания государства.

    Уверен, что постоянно укрепляющиеся дружественные связи между нашими странами и народами, плодотворное сотрудничество, охватывающее различные сферы, и впредь будут служить развитию двусторонних отношений.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – постоянного мира и благополучия".

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