​Президент Азербайджана поздравил главу Республики Перу

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Перу Педро Пабло Кучински.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Перу.

Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Перу.

Одновременно от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Перу – благополучия и процветания".