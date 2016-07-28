​Президент Азербайджана поздравил главу Республики Перу

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Перу Педро Пабло Кучински.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Перу.
Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Перу.
Одновременно от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Перу – благополучия и процветания".
News DepartmentАвтор новости
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