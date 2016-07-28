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    ​Президент Азербайджана поздравил главу Республики Перу

    Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Перу

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Перу Педро Пабло Кучински.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Перу.

    Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Перу.

    Одновременно от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Перу – благополучия и процветания".

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