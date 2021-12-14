Президент Азербайджана: Открытие коммуникаций создаст благоприятную атмосферу в регионе

“Открытие региональных транспортных коммуникаций важно для нашего региона. Зангезурский коридор - это не только выход в Нахчыванскую Автономную Республику, но и возможность соединения Армении с Ираном посредством железнодорожных линий. Он также свяжет Арм

“Открытие региональных транспортных коммуникаций важно для нашего региона. Зангезурский коридор - это не только выход в Нахчыванскую Автономную Республику, но и возможность соединения Армении с Ираном посредством железнодорожных линий. Он также свяжет Армению с Россией через Азербайджан".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

“В Армении нет этих железнодорожных коммуникаций. В итоге это создаст благоприятные возможности для всего региона”, - добавил глава государства.