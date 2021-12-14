О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Азербайджана: Открытие коммуникаций создаст благоприятную атмосферу в регионе

Президент Азербайджана: Открытие коммуникаций создаст благоприятную атмосферу в регионе “Открытие региональных транспортных коммуникаций важно для нашего региона. Зангезурский коридор - это не только выход в Нахчыванскую Автономную Республику, но и возможность соединения Армении с Ираном посредством железнодорожных линий. Он также свяжет Арм
Внешняя политика
14 декабря 2021 г. 19:47
Президент Азербайджана: Открытие коммуникаций создаст благоприятную атмосферу в регионе
Ильхам Алиев

“Открытие региональных транспортных коммуникаций важно для нашего региона. Зангезурский коридор - это не только выход в Нахчыванскую Автономную Республику, но и возможность соединения Армении с Ираном посредством железнодорожных линий. Он также свяжет Армению с Россией через Азербайджан".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

“В Армении нет этих железнодорожных коммуникаций. В итоге это создаст благоприятные возможности для всего региона”, - добавил глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani President: Opening of communications to create favorable atmosphere in the region
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Kommunikasiya xətlərinin açılması regionda müsbət mühit formalaşdıracaq"

Другие новости из категории

Президент: Правовой режим Зангезурского коридора должен соответствовать Лачынскому
Президент: Правовой режим Зангезурского коридора должен соответствовать Лачынскому
14 декабря 2021 г. 19:24
Ильхам Алиев: Азербайджан - надежный поставщик энергоресурсов
Ильхам Алиев: Азербайджан - надежный поставщик энергоресурсов
14 декабря 2021 г. 19:16
Ильхам Алиев: Азербайджан - надежный партнер НАТО
Ильхам Алиев: Азербайджан - надежный партнер НАТО
14 декабря 2021 г. 19:01
Генсек: Азербайджан внес важный вклад в миссию НАТО в Афганистане
Генсек: Азербайджан внес важный вклад в миссию НАТО в Афганистане
14 декабря 2021 г. 18:56
В Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана и генсека НАТО
ФотоВ Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана и генсека НАТО
14 декабря 2021 г. 18:49
Президент Азербайджана и глава Евросовета провели встречу в Брюсселе
ФотоПрезидент Азербайджана и глава Евросовета провели встречу в Брюсселе
14 декабря 2021 г. 18:40
Президент Азербайджана и глава Евросовета обменялись мнениями о трехсторонней встрече
Президент Азербайджана и глава Евросовета обменялись мнениями о трехсторонней встрече
14 декабря 2021 г. 18:35
Ильхам Алиев обсудил с Шарлем Мишелем делимитацию азербайджано-армянской границы
Ильхам Алиев обсудил с Шарлем Мишелем делимитацию азербайджано-армянской границы
14 декабря 2021 г. 18:25
Учения по безопасности проведены на территории посольства Израиля в Баку
ФотоУчения по безопасности проведены на территории посольства Израиля в Баку
14 декабря 2021 г. 14:32
Посол: Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном находятся на самом высоком уровне
Посол: Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном находятся на самом высоком уровне
14 декабря 2021 г. 14:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi