Президент Азербайджана принял представителя Конгресса США

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял представителя Конгресса Соединенных Штатов Америки, председателя Комитета Палаты по малому бизнесу, одновременно действующего в Комитете Палаты по иностранным делам и Комитете Палаты по правовым делам, Стива Шабота, cообщает Report.

Отметив, что Южный Кавказ является важным регионом, представитель Конгресса США, председатель Комитета Палаты по малому бизнесу Стив Шабот подчеркнул, что свой визит в регион они начали с Азербайджана, который, по его словам, является важнейшей страной Южного Кавказа. Отметив, что его визит будет способствовать тому, чтобы регион, в том числе Азербайджан, узнали, Стив Шабот сказал, что доведет полученную информацию до своих коллег в Конгрессе.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что, несмотря на то, что Азербайджан уже более 25 лет как независимое государство занимает свое место на карте мира, все еще чувствуется необходимость в информировании некоторых мировых политиков и представителей международной общественности о реалиях нашей страны, проводимой ею политике, достигнутых успехах и планах на будущее. Отметив, что визит Стива Шабота в Азербайджан создает хорошую возможность для более близкого знакомства с нашей страной и ее людьми, наблюдения за процессами развития, ознакомления с приоритетами, глава государства выразил уверенность в том, что визит пройдет успешно.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, процессах развития, идущих в последние годы в Азербайджане, проводимых реформах, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.