Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Сан-Марино

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Республики Сан-Марино Паскаля Валентини.

Как сообщает Report, глава государства подчеркнул, что участие Капитанов-регентов Республики Сан-Марино в открытии первых Европейских игр, проведенные с ними встречи и широкий обмен мнениями имеют важное значение с точки зрения развития двусторонних связей между нашими странами. Президент Ильхам Алиев отметил важность определения возможностей для развития связей. Глава государства выразил надежду на то, что в ходе визита министра иностранных дел Республики Сан-Марино в нашу страну будут обсуждены различные вопросы, связанные с расширением двусторонних отношений.

Министр иностранных дел Республики Сан-Марино Паскаль Валентини сказал, что программа его визита обширна. Он отметил, что визиты за последние два месяца двух делегаций из Сан-Марино в Азербайджан свидетельствуют о заинтересованности его страны в расширении связей с нашей страной.