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    ​Премьер-министр Грузии планирует провести встречу с президентом Азербайджана

    Ожидается, что встреча состоится в Давосе

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает Report со ссылкой на "Грузия-онлайн",  20 января Георгий Квирикашвили отправится в Швейцарию для участия в 46-й сессии форума.

    В рамках визита Георгий Квирикашвили  планирует провести  встречи лицом к лицу с первыми лицами  ряда стран, в том числе, с президентами Швейцарской конфедерации и Азербайджана, премьер-министрами Казахстана и Нидерландов. 

    Также запланирована встреча с помощником государственного секретаря США Викторией Нуланд. 

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