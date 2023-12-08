Председатель ПА ОБСЕ поприветствовала договоренности между Баку и Ереваном

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума (Финляндия) и специальный представитель ПА ОБСЕ на Южном Кавказе Кари Хенриксен (Норвегия) поприветствовали договоренности между Азербайджаном и Арменией.

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума (Финляндия) и специальный представитель ПА ОБСЕ на Южном Кавказе Кари Хенриксен (Норвегия) поприветствовали договоренности между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report со ссылкой пресс-службу ПА ОБСЕ, они оценили результаты переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджана и Аппаратом премьер-министра Армении, как "исторический шаг к прочному миру в регионе, демонстрирующий приверженность обеих стран к нормализации отношений и достижению мирного договора, основанного на принципах суверенитета и территориальной целостности".

"Я высоко оцениваю эти решительные шаги, предпринятые лидерами Армении и Азербайджана для укрепления доверия между двумя странами. Это создает положительный прецедент для будущего сотрудничества. Надеюсь, что это послужит вдохновением для дальнейших инициатив", - сказала президент ПА ОБСЕ.

Напомним, что в результате переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения, в духе приверженности принципу гуманизма, в качестве меры взаимного доверия между двумя странами как показатель доброй воли, достигнута договоренность об освобождении Азербайджаном 32 лиц армянского происхождения, а Арменией – 2 азербайджанских военнослужащих.