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Председатель ПА ОБСЕ поприветствовала договоренности между Баку и Ереваном

Председатель ПА ОБСЕ поприветствовала договоренности между Баку и Ереваном Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума (Финляндия) и специальный представитель ПА ОБСЕ на Южном Кавказе Кари Хенриксен (Норвегия) поприветствовали договоренности между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
8 декабря 2023 г. 19:55
Председатель ПА ОБСЕ поприветствовала договоренности между Баку и Ереваном

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума (Финляндия) и специальный представитель ПА ОБСЕ на Южном Кавказе Кари Хенриксен (Норвегия) поприветствовали договоренности между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report со ссылкой пресс-службу ПА ОБСЕ, они оценили результаты переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджана и Аппаратом премьер-министра Армении, как "исторический шаг к прочному миру в регионе, демонстрирующий приверженность обеих стран к нормализации отношений и достижению мирного договора, основанного на принципах суверенитета и территориальной целостности".

"Я высоко оцениваю эти решительные шаги, предпринятые лидерами Армении и Азербайджана для укрепления доверия между двумя странами. Это создает положительный прецедент для будущего сотрудничества. Надеюсь, что это послужит вдохновением для дальнейших инициатив", - сказала президент ПА ОБСЕ.

Напомним, что в результате переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения, в духе приверженности принципу гуманизма, в качестве меры взаимного доверия между двумя странами как показатель доброй воли, достигнута договоренность об освобождении Азербайджаном 32 лиц армянского происхождения, а Арменией – 2 азербайджанских военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке ATƏT PA sədri Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunan razılaşmaları alqışlayıb
Версия на английском языке President of OSCE Parliamentary Assembly commends agreements between Baku and Yerevan

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