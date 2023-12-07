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Достигнута договоренность между Азербайджаном и Арменией о взаимном освобождении военнослужащих

Достигнута договоренность между Азербайджаном и Арменией о взаимном освобождении военнослужащих В список не входят руководители пресловутого режима, совершившие военные преступления против азербайджанского народа и преступления против человечества
Внешняя политика
7 декабря 2023 г. 21:06
Достигнута договоренность между Азербайджаном и Арменией о взаимном освобождении военнослужащих

В результате переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения, в духе приверженности принципу гуманизма, в качестве меры взаимного доверия между двумя странами как показатель доброй воли, достигнута договоренность об освобождении Азербайджаном 32 лиц армянского происхождения, а Арменией – 2 азербайджанских военнослужащих.

Как сообщает Report, 32 человека, которых планируется вернуть Армении (лица, задержанные в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных в декабре 2020 года в гадрутском направлении, остальные 6 человек – лица, задержанные в различные времена на границе), уже отбыли большую часть наказания.

В список 32 человек не входят и не могут входить руководители пресловутого режима, совершившие военные преступления против азербайджанского народа и преступления против человечества, Араик Арутюнян, Бако Саакян, Аркадий Гукасян, Рубен Варданян, в том числе такие лица, как Вагиф Хачатурян, Алеша Хосровян.

Этот шаг служит наглядным примером того, насколько дороги президенту Азербайджанской Республики, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву каждый азербайджанец, граждане страны, военнослужащие, сопереживания с близкими лиц, находящихся в плену. Президент Ильхам Алиев еще раз доказал, что является Президентом каждого азербайджанца.

Следует особо подчеркнуть, что данная договоренность была достигнута в результате прямых переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения, и без какого-либо посредничества со стороны третьей страны. Это еще раз свидетельствует о том, что Азербайджан и Армения могут продвинуть мирный процесс без посредников.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Armenia agree on reciprocal release of servicemen
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Ermənistan arasında hərbçilərin qarşılıqlı surətdə azad edilməsi barədə razılıq əldə olunub

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