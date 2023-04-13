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Председатель Милли Меджлиса: Армения серьезно угрожает миру и безопасности в регионе

Председатель Милли Меджлиса: Армения серьезно угрожает миру и безопасности в регионе Армения серьезно угрожает региональному миру и безопасности.
Внешняя политика
13 апреля 2023 г. 19:13
Председатель Милли Меджлиса: Армения серьезно угрожает миру и безопасности в регионе

Армения серьезно угрожает миру и безопасности в регионе.

Об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко, сообщает Report.

По ее словам, то, что военная провокация, совершенная Арменией 11 апреля, произошла на фоне серьезных призывов международного сообщества к переговорам по мирному договору, свидетельствует о том, что Ереван не заинтересован в мирном процессе с Азербайджаном.

Спикер отметила, что провокации Армении против Азербайджана, попирая нормы и принципы международного права, не только нарушают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, но и серьезно угрожают миру и безопасности в регионе. Поэтому эти шаги Армении должны быть серьезно осуждены.

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Версия на английском языке Armenia's aggravations pose grave threats to regional peace and security
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sədri: "Ermənistan regional sülh və təhlükəsizliyi ciddi şəkildə təhdid edir"

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