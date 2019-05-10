Председатель Комитета Госдумы: Гейдар Алиев заложил основы процветания Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

Интервью российского бюро Report с председателем комитета Государственной Думы России по международным вопросам Леонидом Слуцким

- Сегодня отмечается 96-ая годовщина со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Как Вы оцениваете роль Гейдара Алиева в создании современного Азербайджана?

- Для меня и тысяч людей в мире далеко за пределами России и Азербайджана имя Гейдара Алиева запомнилось как имя создателя современного азербайджанского государства. Гейдара Алиева почитает весь мир как человека, который привел свой народ к независимости, к суверенному государству и заложил основы того процветания, которыми в мире славится современный Азербайджан.

Благодаря Гейдару Алиевичу и его сыну, нынешнему президенту Ильхаму Гейдаровичу Алиеву, который продолжает традиции своего отца, Азербайджан стал одной из самых процветающих экономик постсоветского пространства, одной из ведущих международных площадок для диалога культур, цивилизаций, разных религиозных конфессий. Сегодняшние Азербайджан и Россия являются примером толерантности для всего постсоветского пространства.

- Баку сегодня является одной из ведущих площадок для диалога культур. Насколько это актуально для XXI века?

- Очень символично, что накануне дня памяти великого Гейдара Алиева состоялась презентация книги «Диалог культур». В посольстве Азербайджана в России, собрался цвет интеллигенции наших двух стран. Это очень характерно для того диалога культур, который нарастает между Москвой и Баку и который нарастает в Баку как в одной из ведущих мировых площадок для диалога культур. Я уверен, что сегодня те мегапроекты, которые ведет Фонд Гейдара Алиева, которые зарождаются в столице любимого братского Азербайджана - это проекты ключевые, заточенные на много лет вперед.

В настоящее время диалог культур важнее, чем политика при всей колоссальной ее значимости, и даже важнее, чем экономика. Сегодня от того, как будут понимать друг друга люди, которые пришли из разных культурных этносов, которые отличаются по своей биографии, по своему воспитанию, по своей религии, зависит то, каким будет миропорядок в наши очень непростые дни, то каким будет мир в XXI cтолетии, будет ли безопасной и стабильной мировая архитектура XXI века. Этими вопросами очень серьезно задается азербайджанское руководство.

- В этом году Фонд Гейдара Алиева отмечает свое 15-летие. Каких успехов за эти годы достиг Фонд благодаря своему бессменному руководителю - Мехрибан Алиевой?

- Сегодня Фонд Гейдара Алиева ведет мегапроекты, в основу которых закладываются большие человеческие, финансовые и интеллектуальные ресурсы. Они объединяют тысячи людей разных национальностей, религий и возраста, которые становятся ближе друг к другу. Низкий поклон вице-президенту Азербайджана, бессменному вдохновителю Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиевой.

Мехрибан Алиева - женщина, которая сумела превратить Баку в одну из мировых столиц гуманитарного сотрудничества. Также, конечно, хочу поздравить Ильхама Гейдаровича. Мужчина, у которого самый близкий друг по жизни - его жена обречен на успех в любой даже самой сложной ситуации.

- Недавно состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве, как которой они договорились о культурном сотрудничестве на уровне журналистов. Как вы думаете, является ли это важным шагом на пути к урегулированию нагорно-карабахского конфликта?

- Встречаются и главы государств и министры иностранных дел. Карабахское досье - чрезвычайно тонкая материя и каким-то неосторожным высказыванием можно нарушить ту тончайшую ткань взаимодействия, по которому идет сегодня каждый, кто сопричастен к решению жатой важнейшей проблемы, этого застарелого конфликта, который каждый из нас не в праве оставлять своим потомкам.

Этот конфликт должен найти свое решение при жизни нашего поколения политиков, но, вместе с тем, нужно иметь определенную деликатность. Я хорошо знаю механику нагорно-карабахского урегулирования, переговорного процесса, но я не считаю необходимым сейчас затрагивать какие-то детали, чтобы не пошатнуть процесс, который медленно, но верно двигается по конструктивному пути. Я уверен, что необходимое решение, хотя бы промежуточное, будет найден в обозримом будущем.

Игбал Рустамов