    Посольство Японии в Азербайджане восстановило оказание консульских услуг

    Внешняя политика
    • 04 марта, 2026
    • 09:59
    Посольство Японии в Азербайджане возобновило предоставление консульских услуг.

    Об этом Report сообщили в посольстве.

    Ранее сообщалось, что посольство Японии в Азербайджане в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке приостановило предоставление консульских услуг 2 и 3 марта в целях обеспечения безопасности посетителей.

    Япония Посольство консульские услуги Азербайджан эскалация на Ближнем Востоке
    Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyi konsulluq xidmətlərinin göstərilməsini bərpa edib
    Embassy of Japan in Azerbaijan resumes consular services
