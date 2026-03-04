Посольство Японии в Азербайджане восстановило оказание консульских услуг

Посольство Японии в Азербайджане возобновило предоставление консульских услуг.

Об этом Report сообщили в посольстве.

Ранее сообщалось, что посольство Японии в Азербайджане в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке приостановило предоставление консульских услуг 2 и 3 марта в целях обеспечения безопасности посетителей.