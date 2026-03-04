İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Xarici siyasət
    • 04 mart, 2026
    • 10:02
    Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyi konsulluq xidmətlərinin göstərilməsini bərpa edib

    Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyi konsulluq xidmətlərinin göstərilməsini bərpa edib.

    Bu barədə "Report"a səfirlikdən məlumat verilib.

    Daha əvvəl bildirilmişdi ki, Yaxın Şərqdəki vəziyyətin gərginləşməsi ilə əlaqədar olaraq ziyarətçilərin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyi martın 2-3-də konsulluq xidmətləri göstərməsini müvəqqəti olaraq dayandırıb.

    Yaponiya səfirlik Yaxın Şərq
    Посольство Японии в Азербайджане восстановило оказание консульских услуг
    Embassy of Japan in Azerbaijan resumes consular services

