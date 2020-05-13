Посольство о числе зараженных COVID-19 азербайджанцев в США - ФОТО

Посольство Азербайджана в США продолжает работу в специальном режиме. Согласно данным, поступившим на "горячую линию", установлено заражение коронавирусом (COVID-19) 17-ти проживающих в США азербайджанцев.

Об этом спецкору Report сообщил консул посольства Азербайджана в США Эмиль Мурадзаде.

Консул отметил, что состояние зараженных вирусом наших соотечественников хорошее, они уже завершили лечение в больницах и выписаны домой: "Со стороны США в посольство не поступало официальной информации о числе зараженных на территории страны коронавирусом наших граждан. Согласно поступившим на "горячую линию" звонкам, из 17 заразившихся соотечественников 16 выздоровели, 1 скончался. Скончавшийся был предан земле в штате Нью-Йорк".

По словам Э.Мурадзаде, посольство и консульский отдел регулярно контактируют с нашими соотечественниками и оказывают им всю необходимую поддержку: "Хотя в последнее время количество звонков на "горячую линию" немного сократилось, обращения все еще поступают. Из Азербайджана в основном звонят родители, чьи дети получают здесь образование, интересуются своими детьми.

С другой стороны, мы получаем много обращений, связанных с организацией чартерных рейсов из США в нашу страну и работаем над решением этого вопроса. До сих пор более 200 граждан прошли на сайте посольства регистрацию в соответствующем порядке".

Вюсаля Аббасова