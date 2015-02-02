Посол: В отношениях Индии и Азербайджана имеется огромный потенциал - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Интервью Report с послом Индии в Азербайджане Винодом Кумаром.

- Господин посол, как Вы оцениваете нынешний уровень двусторонних отношений?

- Двусторонние отношения между Индией и Азербайджаном отличные. Если взглянуть на историю двух стран, можно увидеть, что мы имели дружеские отношения со времен Великого Шелкового Пути. Храм огнепоклонников "Атешгях" является тому наглядным примером. Но я предпочел бы, чтобы уровень нашего взаимоотношения был выше, потому что имеется огромный потенциал между Индией и Азербайджаном. Наши отношения движутся в правильном направлении, но мы надеемся, что в будущем уровень активности возрастет.

- Что Вы можете сказать об уровне товарооборота между нашими странами? Какие сферы сотрудничества являются наиболее активными, и что нужно сделать, чтобы увеличить товарооборот?

- Как я отметил, потенциал велик, но его реализация не такая высокая. Говоря о политических отношения, за прошедшие 2-3 года было совершено много взаимных визитов, в ходе которых были подписаны ряд соглашений. В 2012-м году, мы были 5-ми или 6-ми крупными торговыми партнерами Азербайджана. Наш товарооборот вырос до 2 млрд. долларов и мы импортировали большие объемы сырой нефти из Азербайджана. Как вы знаете, Индия - самый крупный производитель лекарств в мире и мы экспортируем их в Европу, Америку. Мы также экспортировали большое количество лекарств в вашу страну в первые годы независимости Азербайджана, но потом этот уровень снизился. Министерство здравоохранения посещало Индию и изучило ситуацию, надеюсь, что будет много контактов в области фармацевтики.

- В 2012 году индийская компания ONGCVidesh приобрела акции в проекте трубопровода Баку - Тбилиси - Джейхан. В то же время имелся интерес по строительству НПЗ в Индии. Имеется ли какая-либо новая информация об этом? Планируют ли индийские компании расширить свое присутствие в Азербайджане?

- Да, вы правы, наша национальная нефтяная компания вошла в азербайджанский нефтяной сектор в 2012-м году и мы очень счастливы, что дела пошли успешно. После этого наша национальная газовая компания подписала меморандум о взаимопонимании с SOCAR об укреплении сотрудничества. Азербайджан обладает большими запасами углеводородов, и Индия сегодня является стремительно развивающейся, как и Азербайджан, страной, и нам требуется много энергоресурсов. Поэтому сотрудничество в энергетическом секторе присутствует и национальные компании Азербайджана и Индии заинтересованы в этом. Мы довольны этим сотрудничеством и надеемся, что оно расширится.

- Как развивается сотрудничество между Азербайджаном и Индией в сфере туризма? Сколько туристов посетило Индию в прошлом году и ведутся ли переговоры о начале прямых рейсов?

- Есть большой интерес к посещению Индии. Все хотят увидеть Тадж-Махал и сделать фотографии на его фоне. В прошлом году мы выдали 1000 виз, из них 600 - туристических. Число туристов растет. Однако, препятствием для развития туристического сотрудничества является отсутствие прямых рейсов. Мы подписали соглашение о воздушных услугах и AZAL намеревался начать прямые полеты. У нас были полета в Гоа, но из-за дороговизны и нерентабельности, эти полеты были приостановлены. Но сейчас дела идут в правильном направлении. Цены упали и интерес возрос, поэтому все больше людей летят туда. В то же время, много людей из Индии приезжают в Азербайджан. В прошлом году большая группа бизнесменов из туристического сектора в составе 60 человек прилетела в вашу страну. Однако получить визу не так просто. Для граждан Индии, получение азербайджанской визы занимает много времени. Поэтому, после того, как будут установлены прямые сообщения и будет упрощен визовый режим, все больше людей будут приезжать из Индии.

В то же время AZAL закупает сейчас много самолетов для полетов на дальние дистанции, поэтому они могли бы начать осуществлять рейсы по указанным направлениям. Если нет, то Air India, которая испытывала финансовые трудности, но сейчас вышла из кризиса, может начать прямые полеты.

- Что Вы можете сказать о сотрудничестве в культурной сфере? В советское время индийская культура была очень популярная в СССР, но после восстановления независимости, кажется, что популярность индийской культуры пошла на убыль. Планирует ли посольство организовать какие-либо мероприятия, наподобие того, что прошло в Баку прошлой осенью для популяризации культуры вашей страны?

- Я рад видеть такой интерес и любовь к индийской культуре в Азербайджане. Как вы знаете, много лет назад Радж Капур посещал Баку. Да, вы правы, в советское время сотрудничество в культурной сфере было более активное. Мы бы хотели провести больше индийских кинофестивалей в Баку, но нужно, чтобы эти фильмы были переведены на азербайджанский язык. У нас нет опыта в этой сфере. У нас есть русские версии, но не думаю, что они будут популярны здесь. У нас было много сериалов, фильмов по азербайджанским каналам, и они до сих пор показывают их по телевидению. Мы, разумеется, будем работать в различных направлениях, привозить индийских артистов сюда, даже для того, чтобы они снимались в фильмах. Но вы знаете, что это требует логистики и финансов. Надеюсь, что в Азербайджане будет проведено много культурных мероприятий.

- Как Вы знаете, с начала января обострилась ситуация на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск. Похожая ситуация порой наблюдается и в Джамму-Кашмире. Как обе страны могут помочь друг другу в достижении согласия в конфликтных зонах?

- Конфликты в мире всегда происходят между двумя сторонами и мы верим и всегда будем стараться достичь соглашения. Решение не возможно найти с помощью бомб и пуль. Только слова ведут к перемирию. Да, мы понимаем, что Азербайджан имеет территориальные споры с соседней Арменией и большие территории Азербайджана контролируются Арменией и Минская группа ОБСЕ пытается помочь двум странам решить конфликт. Президенты двух стран также встречались несколько раз за прошедшие годы и решением конфликта было бы то, если стороны сели вместе, обсудили и нашли обоюдное решение. Индия всегда стояла и стоит за независимость народов, интеграцию людей, включая неприкосновенность границ.

То же самое мы делаем с Пакистаном в вопросе кашмирского конфликта, но, к сожалению, как вы знаете, недавнее голосование в Кашмире показало, что 75% граждан проголосовали за своих представителей, несмотря на угрозы террористов, многие из которых прибыли из Пакистана. Воля людей из Джамму-Кашмира заключается в том, что они хотят мира и своих представителей. Но такие силы, как Талибан и экстремисты из того региона, к сожалению, ставят преграды на пути всеобъемлющего соглашения. Гражданское правительство в Пакистане и Индии хочет мира друг с другом. Но эти экстремисты не хотят мира. Они хотят контроля путем бомб и пуль, но я думаю, они не преуспеют в этом. Мы надеемся, что все уладится и мирное сосуществование установится. Есть поговорка: ты можешь поменять друзей, но не можешь поменять соседей. Это реальность. Мы хотим иметь что-то вроде рабочего плана для "жизни вместе", надеемся, так и будет. Люди в Джамму-Кашмире не хотят вражды и Индия не создает такую ситуацию. Такие группировки, как "Талибан", "Аль-Каида" и ИГИЛ хотят уничтожить мир.

­- Господин посол, в скором времени Вы покинете Азербайджан в связи с завершением своей дипломатической миссии. Какой опыт Вы приобрели, работая в нашей стране?

- Дружба и гостеприимство, которое я чувствовал здесь, поможет мне в дальнейшей работе в Индии. Я счастлив, что прожил здесь. Я и моя семья были счастливы, и мы унесем с собой приятные воспоминания о Баку и об этой великой стране.