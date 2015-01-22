Посол: Украина и Азербайджан намерены объединить усилия для восстановления территориальной целостности

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ "Азербайджан и Украина подверглись агрессии со стороны других стран. Этот негативный аспект объединяет нас".

Как сообщает Report, об этом на круглом столе, посвященном Дню Соборности Украины, заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

По словам посла, ни Баку, ни Киев не намерены мириться с аннексией: "Азербайджан и Украина проходили одинаковый период. Может быть Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала дольше, чем Украинская Народная, это не столь важно. Важно, что был дух народа на создание своего государства, что воплотилось в реальные документы".

Затронув тему конфликтов, посол отметил: "Мы также сегодня живем в условиях войны со стороны России. Этот негативный опыт, к сожалению, объединяет нас". При этом посол А. Мищенко заявил, что сегодня на востоке Украины погибают и украинские граждане азербайджанского происхождения.

Говоря о двусторонних отношениях, дипломат выразил уверенность, что сотрудничество между Украиной и Азербайджаном имеет перспективы: "Мы обречены на сотрудничество, так как никто не собирается мириться с аннексией территории. Поэтому мы обсуждаем вопросы объединения усилий в рамках международных организаций, чтобы путем международного права восстановить территориальную целостность наших стран".

В своем выступлении А. Мищенко отметил, что имеются силы, которые хотят втянуть Украину в переговоры с сепаратистами. "То же самое мы видим и в Азербайджане, которую пытаются втянуть в договоры с Арменией. Понятно, что в таких условиях договариваться тяжело. Мы понимаем, как тяжело Азербайджану воспринять, когда говорят, находите политическую волю с агрессором", - заявил посол.

После выступления был показан короткий ролик, посвященный Дню Соборности Украины.

Далее состоялись обсуждения.