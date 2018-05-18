Посол Таджикистана: Мы тесно сотрудничаем с Азербайджаном в борьбе с терроризмом

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "Мы очень тесно сотрудничаем с Азербайджаном в борьбе с терроризмом".

Как передает Report, об этом посол Таджикистана в Азербайджане Соли Рустам заявил журналистам в ходе брифинга.

По словам посла, это вызвано тем, что борьба с терроризмом является ключевым вопросом региональной безопасности.

"Наши страны имеют большой потенциал и положительную динамику развития двусторонних отношений во всех сферах. Борьба с терроризмом, агропромышленный сектор и туризм являются приоритетными", - заявил посол.

Он отметил, что 3-4 мая правительством Республики Таджикистан в сотрудничестве с ООН, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, ЕС и при поддержке Катара была организована Международная конференция высокого уровня по теме "Противодействие терроризму и предотвращение насильственного экстремизма".