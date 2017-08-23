Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Посольство Венгрии в Азербайджане временно приостановило процедуру выдачи виз.

Об этом Report сообщили в посольстве.

В информации отмечается, что консульская служба посольства Венгрии в связи с форс-мажорной ситуацией временно приостановила прием документов для получения визы: "Желающие получить долгосрочную шенгенскую визу (типа D) могут обращаться в посольство Венгрии в Грузии. На данный момент посольство занято рассмотрением обращений, поступивших до форс-мажорной ситуации. Информация о ситуации, сложившейся в связи с консульством, периодически обновляется на сайте посольства (baku.mfa.gov.hu). После восстановления деятельности консульского отдела, желающие могут вновь обратиться для получения визы".