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    Посольство Турции поздравило азербайджанский народ с Новым годом

    В поздравлении диппредставительство пожелало азербайджанскому народу мира и благополучия

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Посольство Турции в Азербайджане поздравило азербайджанский народ по случаю Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира.

    Как сообщили Report из посольства, в своем поздравлении дипломатическое представительство пожелало азербайджанскому народу мира.

    Кроме того, в поздравлении выражается уверенность в укреплении в новом году опирающихся на братство и дружбу азербайджано-турецких связей, а также выражается надежда на проживание народов двух государств в условиях мира и благополучия.

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