Посольство Турции поздравило азербайджанский народ с Новым годом

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Посольство Турции в Азербайджане поздравило азербайджанский народ по случаю Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщили Report из посольства, в своем поздравлении дипломатическое представительство пожелало азербайджанскому народу мира.

Кроме того, в поздравлении выражается уверенность в укреплении в новом году опирающихся на братство и дружбу азербайджано-турецких связей, а также выражается надежда на проживание народов двух государств в условиях мира и благополучия.