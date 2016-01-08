 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посольство США: С нетерпением ожидаем продолжения сотрудничества с Азербайджаном и в этом году

    Сотрудничество США с Азербайджаном являются частью глобальных обязательств, о которых говорил госсекретарь

    Баку. 8 января. REPORT. AZ/ "Сотрудничество США с Азербайджаном являются частью глобальных обязательств, о которых говорил госсекретарь Джон Керри. Мы с нетерпением ожидаем продолжения сотрудничества с Азербайджаном и в этом году".

    Как сообщает Report, об этом заявили в посольстве США в Азербайджане, комментируя состоявшееся накануне выступление госсекретаря США Джона Керри о дипломатии. 

    В посольстве отметили, что в выступлении госсекретаря нашли свое отражение достижения за прошлый год, ожидающиеся возможности и трудности, которые, по мнению Д.Керри, Америка сможет преодолеть. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi