Посол: США и Азербайджан имеют долгую историю сотрудничества по ряду сфер

США и Азербайджан имеют долгую историю сотрудничества.

США и Азербайджан имеют долгую историю сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом посол США в Азербайджане Марк Либби заявил журналистам.

"Я очень рад быть здесь. США и Азербайджан имеют долгую историю сотрудничества по ряду сфер. Моими приоритетами здесь станут вопросы энергобезопасности, защиты окружающей среды. У нас уже проходит высокий диалог по этим вопросам", - заявил посол.

По его словам, Вашингтон и Баку также продолжат сотрудничать в сфере инвестиций, укрепления контактов между людьми.

"Мы продолжаем диалог с Азербайджаном по важным вопросам. Ведем конструктивный разговор с Азербайджаном по региональным вопросам, энергетическим, COP 29. Да, конечно мы можем не соглашаться по определенным вопросам. Возможно, но это нормально", - отметил дипломат.

Комментируя визит помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О`Брайена в Баку в декабре прошлого года, посол США отметил, что данный визит это только первый шаг, один визит не может изменить все сразу в двусторонних отношениях.