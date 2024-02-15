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Посол: США и Азербайджан имеют долгую историю сотрудничества по ряду сфер

Посол: США и Азербайджан имеют долгую историю сотрудничества по ряду сфер США и Азербайджан имеют долгую историю сотрудничества.
Внешняя политика
15 февраля 2024 г. 15:08
Посол: США и Азербайджан имеют долгую историю сотрудничества по ряду сфер

США и Азербайджан имеют долгую историю сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом посол США в Азербайджане Марк Либби заявил журналистам.

"Я очень рад быть здесь. США и Азербайджан имеют долгую историю сотрудничества по ряду сфер. Моими приоритетами здесь станут вопросы энергобезопасности, защиты окружающей среды. У нас уже проходит высокий диалог по этим вопросам", - заявил посол.

По его словам, Вашингтон и Баку также продолжат сотрудничать в сфере инвестиций, укрепления контактов между людьми.

"Мы продолжаем диалог с Азербайджаном по важным вопросам. Ведем конструктивный разговор с Азербайджаном по региональным вопросам, энергетическим, COP 29. Да, конечно мы можем не соглашаться по определенным вопросам. Возможно, но это нормально", - отметил дипломат.

Комментируя визит помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О`Брайена в Баку в декабре прошлого года, посол США отметил, что данный визит это только первый шаг, один визит не может изменить все сразу в двусторонних отношениях.

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Версия на английском языке Ambassador: US, Azerbaijan have long history of cooperation
Версия на азербайджанском языке Səfir: ABŞ və Azərbaycan bir sıra sahələrdə uzunmüddətli əməkdaşlıq tarixinə malikdir

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