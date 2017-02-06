Посол: Между Азербайджаном и Украиной ожидается проведение межминистерской рабочей группы по энергетическому сотрудничеству

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Между Азербайджаном и Украиной ожидается проведение межминистерской рабочей группы по энергетическому сотрудничеству, возглавляемой заместителями министров энергетики двух стран.

Об этом заявил Report посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

По его словам, украинская сторона передала предложения и повестку дня азербайджанской стороне для проведения заседания в середине февраля в Киеве. По его словам, в настоящий момент украинская сторона ожидает подтверждения. Посол добавил, что данная встреча не проводилась уже пять лет.

"Я не хочу раскрывать детали, но у нас есть большие проекты, которые касаются возобновления поставок азербайджанской нефти в Украину, есть вопросы, связанные с возможным участием Азербайджана в модернизации украинской инфраструктуры, в частности, НПЗ. Это все будет решаться и обсуждаться на заседании", - заявил дипломат.

А.Мищенко также отметил работу компании SOCAR в Украине, добавив, что ожидает большего участия Азербайджана в инвестиционных проектах, в частности в вопросе поставок газа. "Азербайджан для нас стратегически важен", - отметил посол.