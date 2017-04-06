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    Посол: Израиль поддерживает территориальную целостность Азербайджана

    Дан Став: После апрельских событий прошлого года была надежда, что в урегулировании будет наблюдаться определенный прогресс

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Израиль поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил посол Израиля в Азербайджане Дан Став.

    По его словам, после прошлогодних апрельских событий была надежда, что в его урегулировании будет наблюдаться определенный прогресс: "Были проведены две встречи президентов. К сожалению, пока ожидания не оправдались".

    Посол также добавил, что Израиль поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию этого конфликта.

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