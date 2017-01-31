Посол Азербайджана встретился с министром экономики Литвы

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Литве Гасан Мамедзаде встретился с министром экономики этой страны Миндаугасом Синкявичюсом.

Как сообщили Report из посольства Азербайджана в Литве, на встрече обсудили перспективы расширения экономических связей между Азербайджаном и Литвой, в том числе вопросы развития сотрудничества в сфере туризма.

Сначала посол поздравил М.Синкявичюса с назначением на пост министра и представил пригласительное письмо, направленное ему министром культуры и туризма Азербайджана Абульфасом Гараевым по поводу участия туристических компаний Литвы на предстоящей 6-8 апреля 2017 года в Баку 16-й Азербайджанской международной выставке "Туризм и Путешествия".

Касаясь развития политических и экономических связей между двумя странами, посол довел до внимания литовской стороны вопрос о деятельности межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Азербайджаном и Литвой, а также межпарламентской дружественной группы в литовском Сейме и Милли Меджлисе Азербайджана.

Проинформировав о проводимых в Азербайджане экономических реформах и развитии ненефтяного сектора, посол пригласил литовские компании вкладывать инвестиции в Азербайджан.

Министр М.Синкявичюс заявил о заинтересованности развития сотрудничества между бизнес-кругами Литвы и Азербайджана, отметив о намерении приложить усилия на пути расширения экономических связей между двумя странами.