О нас

Посол Азербайджана в Германии раскритиковал лоббизм в германских СМИ

Посол Азербайджана в Германии раскритиковал лоббизм в германских СМИ Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев раскритиковал немецкую газету Tagesspiegel за публикацию статьи против Азербайджана, автором которой является бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Внешняя политика
20 августа 2024 г. 18:17
Посол Азербайджана в Германии раскритиковал лоббизм в германских СМИ

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев раскритиковал немецкую газету Tagesspiegel за публикацию статьи против Азербайджана, автором которой является бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Как передает Report, об этом дипломат написал в социальной сети "Х".

"Почему Tagesspiegel опубликовала критическую статью против Азербайджана, написанную армянским лоббистом Андерсом фог Расмуссеном? Он получает от правительства Армении до 499 000 евро в год. Однако Tagesspiegel представляет его просто как бывшего генерального секретаря НАТО... Мы рассматриваем это как вопиющую попытку ввести в заблуждение немецкую общественность и дискредитировать Азербайджан", - отмечает он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani envoy criticizes lobbying activity in German media
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Almaniya mətbuatındakı lobbiçilik fəaliyyətini tənqid edib

Самое важное

В кабинете Варданяна в Ханкенди найден полный фальшивых карт Атлас Нахчывана
В кабинете Варданяна в Ханкенди найден полный фальшивых карт "Атлас Нахчывана"
17 августа 2024 г. 09:23
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Нахчыванском направлении
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Нахчыванском направлении
15 августа 2024 г. 20:51
Президент принял завоевавших медали на летней Олимпиаде азербайджанских спортсменов и их тренеров
ФотоПрезидент принял завоевавших медали на летней Олимпиаде азербайджанских спортсменов и их тренеров
14 августа 2024 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi