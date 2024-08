Посол Азербайджана в Германии раскритиковал лоббизм в германских СМИ

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев раскритиковал немецкую газету Tagesspiegel за публикацию статьи против Азербайджана, автором которой является бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Как передает Report, об этом дипломат написал в социальной сети "Х".

"Почему Tagesspiegel опубликовала критическую статью против Азербайджана, написанную армянским лоббистом Андерсом фог Расмуссеном? Он получает от правительства Армении до 499 000 евро в год. Однако Tagesspiegel представляет его просто как бывшего генерального секретаря НАТО... Мы рассматриваем это как вопиющую попытку ввести в заблуждение немецкую общественность и дискредитировать Азербайджан", - отмечает он.