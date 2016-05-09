Посол Азербайджана принял участие в церемонии празднования Дня Победы в Кишиневе

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Молдове Намик Алиев принял участие в церемонии празднования Дня Победы и почтения памяти павших за независимость Родины 9 мая в Кишиневе. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Азербайджана в Молдове, президент Молдовы Николае Тимофти, другие руководители государства, главы иностранных посольств и представительств, аккредитованных в Кишиневе, возложили венки и цветы к памятнику воинской славы - "Eternitate" ("Вечность").

Посол и сотрудники посольства от имени Азербайджанского государства также возложили венок и цветы к памятной табличке на Аллее шехидов “Шуша", открытой посольством Азербайджана в Молдове 7 мая 2012 года, а также на аллеях посольств России, Украины, Беларуси и Израиля.