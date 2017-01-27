Посол Азербайджана посетил итальянский регион Фриули-Венеция-Джулия

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде посетил регион Фриули-Венеция-Джулия.

Как сообщает Report со ссылкой на итальянские СМИ, в рамках визита посол встретился с мэром административного центра региона города Удине Фурио Хонселлем.

На встрече мэр особо подчеркнул роль компаний из Удине в развитии азербайджано-итальянских бизнес отношений, в частности в реализации проекта газопровода ТАР.

В свою очередь, М.Ахмедзаде рассказал о развитии Азербайджана за последние годы, а также выразил надежду, что компании из Удине примут участие в диверсификации экономики страны.

Кроме того, посол Азербайджана встретился с советником по вопросам сельского хозяйства и лесничества Кристиано Шаурли, президентом местного агропромышленного парка "Сан-Даниэле" Клаудио Филипуцци и другими официальными лицами.