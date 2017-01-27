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    Посол Азербайджана посетил итальянский регион Фриули-Венеция-Джулия

    На встрече было обсуждено участие компаний из этого региона в диверсификации экономики Азербайджана

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде посетил регион Фриули-Венеция-Джулия.

    Как сообщает Report со ссылкой на итальянские СМИ, в рамках визита посол встретился с мэром административного центра региона города Удине Фурио Хонселлем.

    На встрече мэр особо подчеркнул роль компаний из Удине в развитии азербайджано-итальянских бизнес отношений, в частности в реализации проекта газопровода ТАР.

    В свою очередь, М.Ахмедзаде рассказал о развитии Азербайджана за последние годы, а также выразил надежду, что компании из Удине примут участие в диверсификации экономики страны.

    Кроме того, посол Азербайджана встретился с советником по вопросам сельского хозяйства и лесничества Кристиано Шаурли, президентом местного агропромышленного парка "Сан-Даниэле" Клаудио Филипуцци и другими официальными лицами.

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